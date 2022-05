Em BH, Lula conversa com representantes de partidos aliados ao PT

Lula está em Minas para reforçar candidatura ao Planalto (foto: Divulgação ) Pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira (9/5). Ele está na cidade para prestigiar o lançamento da pré-candidatura do petista Reginaldo Lopes ao Senado, mas aproveita a visita para, nesta manhã, conversar com líderes de partidos aliados.





Lula está em um hotel da Região Centro-Sul de BH. Lá, ele conversa com representantes de legendas como PSOL, Rede, PCdoB e Solidariedade. O palanque do ex-presidente em Minas ainda está indefinido. Isso porque Alexandre Kalil (PSD), opção de apoio ao governo do estado, encontra resistências em sua legenda para concretizar a aliança.









Como mostrou mais cedo o Estado de Minas, há quem defenda, no PT, estudar o nome de Dinis Pinheiro (Solidariedade) como eventual pré-candidato de Lula ao Palácio Tiradentes. Ele seria uma das opções a Kalil.

"Os partidos, movimentos sociais e sindicatos que apoiam Lula representam muito em Minas. Em sintonia com esses partidos e movimentos, vamos continuar conversando para ver a melhor alternativa para Minas", disse o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG).





No arco de alianças de Lula, há o PSB de Geraldo Alckmin, seu vice na chapa. Embora avaliem seguir com Kalil, os pessebistas cogitam apostar em Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde.



O impasse que 'une' Kalil e PT





Embora ainda cogite dar uma espécie de apoio informal ao ex-prefeito de BH, o principal impasse para viabilizar algum tipo de composição entre PT e PSD é a disputa pelo Senado Federal.





Isso porque enquanto os petistas não abrem mão de Reginaldo Lopes, os pessedistas trabalham em prol da reeleição de Alexandre Silveira. O cenário tem, ainda, deputados do partido de Kalil que defendem apoio a Jair Bolsonaro (PL).





Reginaldo Lopes é um dos principais articuladores de Lula e, na reunião desta segunda, esteve sentado ao lado dele. No evento que marcou a oficialização da pré-candidatura presidencial, o deputado, líder do PT na Câmara, também marcou presença no palco.

"Nossa prioridade é a eleição do Lula. A questão nacional é muito grave. Precisamos retomar o caminho da paz e do desenvolvimento econômico com justiça social. Estamos conversando em Minas", comentou Patrus.