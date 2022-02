Allan dos Santos em uma das suas manifestações contra o STF (foto: Reprodução redes sociais)

Foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a prendê-lo. O magistrado é relator do inquérito sobre as milícias digitais na Corte. Em outubro de 2021, Moraes determinou a prisão preventiva de Allan por disseminar fake news e atacar integrantes da Corte, mas o jornalista fugiu.