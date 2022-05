Com COVID, Alckmin vai participar virtualmente de lançamento de Lula

Lula e Alckmin fazem chapa para as eleições 2022 (foto: Ricardo Stuckert/PT)



Depois de ser diagnosticado com COVID, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que será o vice da chapa à Presidência com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai participar do evento de lançamento da pré-candidatura do petista virtualmente.





Alckmin estará presente durante o evento por meio de uma ligação de vídeo.





O ato está previsto para acontecer neste sábado (7/5) no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo. Há previsão de participação de 4.000 pessoas no lançamento





Apesar de já ter sido rival de Lula, Alckmin se filiou o PSB deixando o PSDB para compor uma chapa mais a centro com o ex-presidente. Os dois já vem discursando juntos durante eventos em todo Brasil.