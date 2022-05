Pesquisa: Educação e Inflação devem ser prioridade para próximo presidente

Os candidatos com maiores porcentagens, que devem chamar atenção dos eleitores com estes temas durante o período de campanha eleitoral são: Lula (44%), Bolsonaro (31%), Ciro Gomes (8%), João Doria (3%), André Janones (2%), Simone Tebet e Felipe D’ávila empatados com 1%. Os votos nulos e brancos somam 8% e não souberam responder 2%.





A pesquisa foi realizada entre os dias 2 a 4 de maio de 2022 e contou com 1.000 entrevistados de 16 anos e mais de todas as regiões do país. Já a margem de erro é estimada em 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.