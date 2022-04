Pacheco: 'Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições'

Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional (foto: Jefferson Rudy/AFP)

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, defendeu nesta quinta-feira (28/04) o processo eleitoral brasileiro. A defesa ocorre um dia depois do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) tecer novas críticas sobre as eleições no Brasil.