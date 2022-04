Lula vence em todos os cenários em eventual segundo turno, diz pesquisa

(foto: LULA MARQUES)

Se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria em todos os cenários em um eventual segundo turno, de acordo com a edição de março da Pesquisa Modalmais/Futura, divulgada nesta quarta-feira (30/3). Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vence todos os demais candidatos.

Em um embate entre os dois, o petista continua à frente, apesar de Bolsonaro registrar aumento da preferência maior do que o petista. Lula teria 48,6% dos votos — acima dos 48% contabilizados na pesquisa de fevereiro — e o chefe do Executivo, 41,6% — acima dos 40,1% registrados no levantamento anterior.





O levantamento ainda mostra que os candidatos da 3ª via seguem, nesta edição, com baixa densidade eleitoral. Sergio Moro (Podemos) é apontado, como principal nome. Contudo, no cenário de intenção de voto estimulada primeiro turno sem o ex-juiz no páreo, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é maior do que nos demais cenários e chega a 42,4% contra 38,3% do chefe do Executivo.

Público jovem

De acordo com a pesquisa foi realizada pela Futura para o Banco Modal, as campanhas que incentivam a retirada do título de eleitor entre jovens de 16 a 18 anos tendem a favorecer Lula (PT), pois nessa faixa etária é onde está a maior diferença entre ele e os outros candidatos.





Foram realizadas 2 mil entrevistas em 862 municípios, realizadas entre os dias 21 e 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.