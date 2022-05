Bolsonaro quer conquistar nordestinos em discurso na Paraíba

Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan dos Santos/PR)

Numa tentativa de reverter a desvantagem eleitoral no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou, na manhã desta quinta-feira (5/5), dizendo que, além de ter "satisfação" em estar ali, sete dos 23 ministros do governo dele são nordestinos. Segundo as pesquisas de intenção de voto, o presidente acumula altos índices de rejeição no Nordeste.