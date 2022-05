Fachin: 'Brasil ganhou 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos'

Edson Fachin, ministro do TSE (foto: Antonio Augusto/secom/TSE) Mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. É o saldo divulgado nesta quinta-feira (5/5) pelo presidente do TSE, Edson Fachin, de adolescentes que tiraram o título de eleitor para exercer o direito ao voto nas eleições de outubro. Os números abrangem o período entre janeiro e abril deste ano.









O resultado foi avaliado como positivo pelo ministro Fachin, após números anteriores terem divulgado uma presença menor de eleitores abaixo dos 18 anos, em comparação com eleições anteriores. “A Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem nessa reta final do cadastro eleitoral para as Eleições 2022, encerrado no dia de ontem", comemorou o ministro.





Os números também indicam o sucesso da campanha promovida por atores e influenciadores do país e internacionais. Nomes como Leonardo DiCaprio, Mark Hamill, protagonista da franquia Star Wars, Mark Ruffalo, que interpretou Hulk, herói verde da Marvel, e a cantora Anitta fizeram campanha para motivar os adolescentes brasileiros a tirarem o título.





“Vimos, como há muito não se via, um país unido pelo bem e fortalecimento da democracia. Por isso, agradeço a cada um, influenciador ou não, famoso ou não, brasileiro ou não, jovem ou não, que criou conteúdos nas redes sociais para chamar a atenção de todos para a regularização do título", disse o presidente do TSE durante sessão plenária da Corte.









O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Em um eventual segundo turno, a data para as votações está marcada pelo TSE para o dia 30 do mesmo mês.





*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro