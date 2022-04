Deputados dizem que Daniel Silveira não vai permanecer como membro da CCJ

Conforme a apuração da jornalista, os deputados avaliaram que a indicação de Silveira para outras comissões não é problemática, a questão é a CCJ. O principal colegiado da Casa é responsável por avaliar se os projetos de lei estão de acordo com a Constituição e por debater matérias jurídicas.

Redes sociais: Justiça nega liminar do Novo por exclusão de vídeo de Kalil

Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), têm pressionado o PTB a retirar o deputado Daniel Silveira do posto na Comissão . No Supremo, ministros viram na iniciativa uma nova afronta ao Poder Judiciário.