Em evento sobre liberdade de expressão, Daniel Silveira é aplaudido

Daniel Silveira é aplaudido em evento sobre liberdade de expressão no Planalto (foto: Deborah Hana Cardoso/CB/D.A Press)

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e 9 meses, apareceu na tarde desta quarta-feira (27/4), no Palácio do Planalto, para o evento “Liberdade de Expressão”, que reúne parlamentares ligados ao governo. Ele desceu a rampa presidencial antes do presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi aplaudido pelos presentes.