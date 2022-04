Denúncias de superfaturamento: MP vistoria obras do ex-prefeito de Uberaba

Peritos do MPMG recolheram amostras de asfalto em algumas ruas de Uberaba com o objetivo de analisar a qualidade do recapeamento realizado nas mesmas (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) periciou obras da gestão do ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau, após denúncias de superfaturamento recebidas nessa segunda-feira (25/4).

“Eu vejo isso com muita naturalidade. A parte de fiscalização é uma ação legítima e o MP está agindo sob a denúncia. Tenho uma tranquilidade grande e espero que a perícia seja bem feita”, considerou Piau.

“Se tiver problemas, os responsáveis que paguem o preço, mas acredito que esteja tudo em ordem porque eu acompanhei todo este processo”, complementou o ex-prefeito.

As perícias foram solicitadas pelo promotor José Carlos Fernandes. Ele informou à Rádio JM que agora é preciso aguardar o relatório final para definir os próximos passos da investigação.

“A partir desse parecer, a Promotoria definirá como será o encaminhamento dos inquéritos”, explicou.

Ainda conforme Fernandes, as denúncias encaminhadas ao MPMG acusaram a Prefeitura de Uberaba de pagar, por exemplo, valores para a instalação de 25 pergolados ao longo da avenida Leopoldino de Oliveira acima do praticado no mercado.