Bolsonaro lidera entre eleitores com renda superior a 5 salários mínimos

Jair Bolsonaro (PL) lidera no recorte entre eleitores com alta renda

Neste recorte, o terceiro colocado da lista é Ciro Gomes (PDT), com 12%. João Doria (PSDB) é o próximo, com 6%, seguido por Simone Tebet (MDB), 2%; e André Janones (Avante) e Felipe d'Ávila (Novo), ambos com 1%.