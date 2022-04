Pesquisa indica que vice-presidente não tem apelo para escolha de voto

Novas urnas eletrônicas para 2022, apresentadas em dezembro de 2021 (foto: Antonio Augusto/Tribunal Superior Eleitoral) Pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (25/04) avaliou a importância do vice-presidente no momento da votação, no âmbito das eleições de 2022. A maior parte dos entrevistados, 44%, afirma: "É importante, mas não é decisivo para meu voto".









Com base nos dados, afirmações contidas na própria pesquisa concluem: "Nome do vice-presidente não tem muito apelo para escolha de voto no cabeça de chapa". "Para 2/3 dos eleitores, o nome do candidato a vice-presidente não é decisivo para a definição de voto".





André Jácomo, diretor do Instituto FSB Pesquisa, também traçou um comentário com base nos índices. "O nome dos candidatos à Vice-Presidência tem uma relevância para o eleitor que é inversamente proporcional ao espaço dado no noticiário. Mas os nomes de (Geraldo) Alckmin e (Walter) Braga Netto parecem mais agregar na perspectiva de 'lulistas' e 'bolsonaristas'".





O levantamento quantitativo realizado pelo FSB Pesquisa foi realizado entre a última sexta-feira (22) e esse domingo (24). Ao todo, foram dois mil entrevistados, via ligação telefônica.





A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e a confiança é de 95% para o cenário atual. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é: BR-04676/2022.