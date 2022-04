Ex-chanceler Ernesto Araújo afirma que Centrão defende interesses da China

Ex-chanceler Ernesto Araújo voltou a criticar a China (foto: Reprodução/Youtube)



Leia: Weintraub: 'Bolsonaro desistiu de enfrentar o sistema e é refém do Centrão' O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o Centrão representa os interesses da China no Brasil. A declaração ocorreu durante a live realizada pelos irmãos Weintraub neste domingo (24/4), no YouTube.



Araújo integrou o governo nos primeiros anos de presidência de Jair Bolsonaro (PL) e é apontado como um dos principais responsáveis por influenciar o presidente contra Pequim. "Quando conseguiram me tirar do governo, o Brasil passou a desenvolver uma política complacente. Não tem mais Brasil, aqui é China", disse.









A live é mais um episódio dos conflitos entre as famílias Bolsonaro e irmãos Weintraub ao longo do feriado de Carnaval. Tudo começou quando o próprio Arthur criticou, em uma discussão no Twitter, o indulto concedido pelo presidente a Daniel Silveira (PTB). A reação foi imediata e Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais xingar os dois de "filhos da puta".