Fábio Faria processa Ernesto Araújo, que o acusou de entregar o 5G à China

“Enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias exdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça”, escreveu Faria nas redes sociais.

Durante entrevista ao “ConservaTalk”, no YouTube, Ernesto Araújo fez críticas a Fábio Faria e o acusou de ter “entregue o 5G" para a China.





De acordo com ele, Faria seria financiado diretamente pela China e, portanto, no seu entender, as ações do Ministério das Comunicações do Brasil estariam pautadas, na realidade, pelos interesses do país oriental.





“O ex-ministro não incorreu apenas na prática do crime de difamação. Isso porque insinuou que o atual ministro do governo teria prevaricado na condução dos trabalhos perante o Ministério das Comunicações", disse a defesa de Fábio Faria no processo.