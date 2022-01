Planalto convida Silveira para assumir liderança do governo no Senado

Alexandre Silveira deve se candidatar a novo mandato no Senado este ano (foto: GUSTAVO MORENO/PSD)





O Palácio do Planalto convidou o mineiro Alexandre Silveira (PSD) para ser o líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado. Silveira é suplente de Antonio Anastasia (PSD) e vai assumir um assento no Congresso Nacional após a posse do ex-governador de Minas como conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU). O convite a Silveira foi confirmado ao Estado de Minas por interlocutores ligados ao Senado. A avaliação é de que ele está inclinado a aceitar a proposta.





Antes de dar o "sim", porém, Silveira deve conversar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O futuro parlamentar é diretor jurídico do Senado e presidente do PSD em Minas Gerais. É muito próximo ao também pessedista Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, e que também deve opinar sobre o assunto antes da batida de martelo.





A sigla tem 11 senadores e responde pela segunda maior bancada da Casa, atrás apenas do MDB. O novo senador foi deputado entre 2007 e 2014. Durante o governo Anastasia, foi secretário de Estado. Antes do PSD, filiou-se ao PPS – hoje chamado de Cidadania. Nos anos 1990, chegou a ser nomeado delegado da Polícia Civil. Depois, ocupou postos de diretoria no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).





O mandato de Antonio Anastasia, herdado por Silveira, termina no fim deste ano. No PSD, há quem defenda que ele tente a reeleição. Rodrigo Pacheco é um dos entusiastas da ideia. "Se ele [Silveira] me impôs o ônus e a responsabilidade de ser o técnico dessa seleção, para escalar quem for no ataque ou na defesa, Alexandre Silveira está escalado para disputar o Senado da República em 2022. E, certamente, quem ganhará muito será Minas Gerais", afirmou Rodrigo Pacheco em evento com líderes políticos da Zona da Mata, no fim do ano passado.





O PSD é o partido que abriga o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, cogitado como oponente de Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo mineiro. Embora o partido defenda Silveira, a discussão sobre a agremiação ocupar a vaga de senador em eventual chapa de Kalil tem outros interessados, como o PDT, que pensa na vereadora Duda Salabert e no deputado federal Mário Heringer. A escolha do senador pode alterar o leque de apoios à hipotética campanha do prefeito na disputa pelo Palácio Tirandentes.s





Anastasia venceu a eleição para o Tribunal de Contas contra Kátia Abreu (PP-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), então líder do governo. O emedebista recebeu apenas sete votos no pleito, ocorrido em dezembro passado, e terminou na lanterna. O insucesso na disputa o levou a entregar o cargo ligado a Bolsonaro. Antes do convite a Alexandre Silveira, Carlos Viana (MDB-MG), um dos vice-líderes de Bolsonaro, chegou a ser sondado para assumir a liderança do governo. Viana, que integra a lista de três senadores por Minas Gerais, deve disputar o governo do estado em outubro.