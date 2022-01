Lula e Moro usam termo ''canalha'' para trocar xingamentos publicamente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), ambos possíveis candidatos nas eleições presidenciais deste ano, trocaram farpas na tarde de ontem. A briga começou quando o petista chamou Moro de “canalha” e o acusou de participar de uma “quadrilha”, fazendo referência aos membros da operação Lava-Jato. A declaração foi dada durante entrevista para blogs de esquerda.





“Eu tive sorte do povo brasileiro, que me ajudou a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos. o Dallagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, disse Lula.





Em seguida, Lula voltou a falar de Moro e sobre a pré-campanha nas eleições presidenciais. Dessa vez, acusou a grande mídia de ficar a favor de Moro durante a operação. “Estampavam 'a cara de santo de barro chamado Moro como se fosse herói nacional'”.



As declarações do ex-presidente foram prontamente rebatidas por Moro. O ex-juiz, que ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas, foi até as redes sociais responder ao possível adversário.





No post, Moro diz que Lula será derrotado. “Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro para financiar ditaduras”, escreveu Moro. “E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende, pois não tem como explicar a corrupção no seu governo”, disse.



Em 2017, o ex-juiz condenou Lula por corrupção no caso do triplex no Guarujá (SP), mas a sentença foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de um habeas corpus, em 23 de março de 2021. A Segunda Turma da corte considerou que Moro atuou com parcialidade em relação ao ex-presidente Lula.





DALLAGNOL





O bate-boca entre Lula e Moro foi comentado também pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos), que comandou a força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava-Jato. Ele saiu em defesa de Moro. “Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras e agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história. Não conseguirão”, disse Dallagnol.





De acordo com o ex-procurador, os brasileiros sabem “quem são os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil” e quem tem as “mãos sujas com dinheiro desviado”.





"A única coisa que Lula conseguiu provar foi que, no Brasil, quem planta corrupção colhe impunidade, e essa é uma injustiça contra a qual vamos lutar", escreveu ele nas redes sociais.