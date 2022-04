Mendonça, após voto: 'Não fui chamado para endossar comportamento violento'

Ministro André Mendonça (foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma das cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça surpreendeu ao votar a favor da condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) na noite dessa quarta-feira (21/4). O voto do ministro acabou “irritando” os parlamentares governistas, que contavam com o voto de Mendonça e Nunes Marques a favor do deputado.