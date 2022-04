Em vídeo de campanha, Kalil pede cuidado em estradas de MG no feriado

Kalil em novo vídeo de campanha para as eleições de 2022 (foto: Reprodução/Twitter Alexandre Kalil) Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro, o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD) divulgou no início da tarde desta quarta-feira (20/04) um vídeo de campanha no qual alerta à população mineira para tomar cuidado em estradas do estado no Dia de Tiradentes, feriado nacional desta quinta-feira (21). O material foi divulgado dias depois de Romeu Zema (Novo), atual governador mineiro e tido como principal rival no pleito deste ano, publicar vídeo exaltando investimentos nas estradas









"Vamos pôr cinto, vamos com cuidado. A gente sabe o estado que as estradas estão aqui em Minas Gerais. Então, se proteja, proteja sua família, tá certo? Volte com segurança, porque o momento é momento de lazer, momento legal, de rever família, de ir para a praia. Então, vamos ter todo cuidado necessário. Um beijo no coração de todo mundo", completa, na peça de 49 segundos.









"R$ 2,150 bilhões, o maior investimento em infraestrutura da última década. Mais de 35 anos fui um usuário das estradas de Minas Gerais. Mais de dois milhões de quilômetros rodei, e em alguns momentos, teve um período que cheguei a andar com dois estepes no carro, tamanha era a precariedade das estradas em Minas Gerais", diz Zema, em trecho do vídeo divulgado.





"O meu sonho, como mineiro que viajou muito, que um dia, venhamos a ter estradas que também nos dê orgulho, porque todas as vezes que eu cruzava a fronteira, eu sentia vergonha de ser mineiro. Iniciamos agora um processo que vai levar tempo, mas que vai mudar a realidade das rodovias mineiras", completa Zema.