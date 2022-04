Defesa usou R$ 150 milhões do SUS para conserto de aviões, diz relatório

O montante não foi destinado a iniciativas da saúde pública (foto: Bruno Peres/CB/D.A. Press) Após o escândalo da compra de Viagra e próteses penianas pelo Ministério da Defesa, outro levantamento identificou que a pasta gastou mais de R$ 150 milhões em verbas do Sistema Único de Saúde (SUS). O montante não foi destinado a iniciativas da saúde pública, mas sim para despesas como o conserto de aviões e a compra de equipamentos para escritórios das Forças Armadas no exterior.

O Centro de Aquisições Específicas do Ministério da Defesa utilizou cerca de R$ 49 milhões do Ministério da Saúde com manutenção, reparo e combustível para aeronaves. A Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa gastou R$ 25 milhões com o mesmo tipo de despesa.

O levantamento foi divulgado em uma publicação sobre a evolução dos gastos federais do SUS, produzida pelo CNS, órgão que reúne representantes da sociedade civil e do poder público.