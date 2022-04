Rodrigo Pacheco será homenageado com o Grande Colar da Inconfidência

Rodrigo Pacheco preside o Congresso desde o início do ano passado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 8/3/22)

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , será homenageado, nesta quinta-feira (21/4), com o Grande Colar da Inconfidência. A honraria é o ponto alto do leque de homenagens entregues pelo governo mineiro por causa do Dia da Inconfidência Mineira, comemorado na data da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.





A entrega das comendas vai ocorrer em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Por volta das 21h desta terça-feira (19/4), a assessoria de Rodrigo Pacheco informou à reportagem que, por incompatibilidade de agenda, o parlamentar não participará do evento, pois estará em Portugal.

O Palácio Tiradentes vai distribuir 17 Grandes Medalhas, 36 Medalhas de Honra e 30 Medalhas da Inconfidência. A lista de agraciados tem a técnica de enfermagem Maria do Bonsucesso, funcionária do Hospital Eduardo de Meneses, em BH, e primeira pessoa do estado a receber um imunizante antiCOVID-19.



A cerimônia em solo ouropretano vai servir para homenagear, também, os que seriam agraciados em 2020, quando, por causa da pandemia, não houve a celebração - no ano passado, também em virtude do coronavírus, a lista de agraciados sequer chegou a ser elaborada.



Unaí Tupinambás, médico infectologista que compôs o Comitê de Enfrentamento à COVID instituído pela Prefeitura de Belo Horizonte, vai receber uma medalha. Ele está na lista referente a 2020, que prevê a entrega de 11 Grande Medalhas, 38 Medalhas de Honra e 37 Medalhas da Inconfidência.



Romeu Zema (Novo) vai participar da cerimônia desta quinta. Pacheco, curiosamente, deve apoiar o rival do governador na eleição estadual: Alexandre Kalil (PSD).

Cerimônia em duas etapas

Como em todo 21 de abril, Ouro Preto será, por um dia, a capital simbólica de Minas. A solenidade da Inconfidência vai ocorrer em dois momentos. Primeiro, na Praça Tiradentes, estão previstos os tiros, a colocação de flores no monumento ao mártir da Inconfidência e o hasteamento da bandeira.As medalhas, por sua vez, serão entregues durante ato no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).