Ciro Gomes chama Forças Armadas de 'desavergonhadas' e 'imorais'

AM





Ao falar sobre os militares, Ciro citou a compra de 35 mil comprimidos de Viagra feita pelas Forças Armadas e divulgada pelo Portal da Transparência.





“As pessoas acham que eu sou exagerado, mas o que é que passa na cabeça de uma mãe que tem que deixar a luz cortar, para deixar o pequeno dinheiro para dar de comer ao filho, ouvindo na TV que os canalhas que estão sujando as fardas de Caxias estão comprando Viagra e prótese peniana com dinheiro público? Desavergonhados. Imorais”, disse o pré-candidato.





O pedetista ainda citou o caso de desvio no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



“Tem a notícia de que pastor picareta junto com militar bandido está desviando dinheiro do FNDE”, concluiu.



Nesta terça-feira, 19 de abril, é comemorado o Dia do Exército Brasileiro.