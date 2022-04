'Golpe do WhatsApp': estelionatários pedem dinheiro a contatos de prefeito

Golpistas tiveram acesso à agenda do prefeito Renato Carvalho (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) Estelionatários copiaram a foto do perfil de WhatsApp do prefeito de Araguari, Renato Carvalho (Republicanos), e tentaram aplicar golpes em contatos do mandatário do município do Triângulo Mineiro. Os golpistas pediram dinheiro a algumas pessoas conhecidas do político e até da mãe dele. A Polícia Civil investiga.

Segundo comunicado feito pela prefeitura de Araguari, a foto de Carvalho foi copiada e está “sendo utilizada para o famoso golpe do WhatsApp (...) para pedir dinheiro aos contatos”. A mãe do prefeito foi uma delas e alertou o chefe do Executivo local.O golpe consiste em fingir ser outra pessoa e pedir valores a familiares e amigos, alegando estar com problemas para realizar pagamentos ou outras trasanções bancárias, por exemplo. Os criminosos sempre dizem que logo devolverão os valores.