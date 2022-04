Pastor envolvido em suspeita de corrupção no MEC foi 35 vezes ao Planalto

Arilton Moura (ao fundo) é peça central na suspeita de corrupção na Educação, pasta que era comandada por Milton Ribeiro (à esquerda) (foto: Reprodução/Redes sociais)

Acusado de estar envolvido no escândalo de corrupção com o Ministério da Educação (MEC) , o pastor Arilton Moura Correira esteve 35 vezes no Palácio do Planalto desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Também citado no caso, o pastor Gilmar Silva dos Santos esteve outras 10 vezes no Planalto no mesmo período.