Zema diz que adesão de Minas à Recuperação Fiscal não vai ocorrer em 2022

Romeu Zema defende Recuperação Fiscal, mas sabe que plano encontra resistência no Legislativo mineiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 8/3/22)

Defesa por 'saída política'

Apesar das tentativas do governo, que chegou a acionar o STF para obrigar a Assembleia a votar o assunto, deputados temem os impactos do pacote fiscal."Em tese, estaríamos, no último ano de legislatura, votando condicionantes para os dois próximos governos, que ainda vão ser eleitos. Não me parece que é o caminho [adequado] neste momento", protestou, no início dos trabalhos parlamentares deste ano, o deputado André Quintão (PT), líder do bloco de oposição a Zema.Ele é um dos defensores de uma "saída política" para o tema. Entre os políticos mineiros, há quem acredite na possibilidade de renegociar a dívida de Minas por meio do diálogo, sem a necessidade de um programa formal de ajuste fiscal.O coordenador da bancada mineira de deputados federais, Diego Andrade (PSD), chegou a sugerir caminho atrelado à Emenda Constitucional dos Precatórios , que viabilizou o pagamento do Auxílio Brasil. O texto, além de atrelar a correção dos precatórios à Selic, taxa básica de juros, permite que negociações envolvendo a Fazenda Pública sejam regidas, justamente, pela Selic."Abre-se um caminho para a gente tentar - e, aí, tem que estar todo mundo de mãos dadas: governador, prefeitos, senadores e deputados - conseguir aproveitar o que está na Constituição para conseguir uma renegociação com juro baixo", explicou, em janeiro.