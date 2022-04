Youtube exclui vídeo de Bolsonaro após mudança de regras contra fake news

YouTube apagou o vídeo por violar regras da plataforma (foto: Facebook/Reprodução)



O YouTube excluiu um vídeo do canal do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que ele fala sobre suposta fraude nas eleições de 2018 sem apresentar provas. A remoção aconteceu na quarta-feira (13/04).









O registro é uma entrevista do presidente a uma rádio, concedida no dia 12 de agosto de 2021. Agora, ao acessar o link do vídeo, a plataforma indica que o material foi deletado "por violar as diretrizes da comunidade". A entrevista ainda está disponível na página oficial de Bolsonaro no Facebook.





Na entrevista, o presidente questiona o processo eleitoral de 2018 e a suposta atuação de um hacker para "desviar votos", mas admite que não tem provas sobre a influência externa na votação.





Em nota, a plataforma afirmou que todos os vídeos devem seguir as Diretrizes de Comunidade.