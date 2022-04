Mãe de Robson Magela, prefeito de Araxá, morre aos 67 anos

Robson Magela, ao lado da mãe, em foto tirada em 1º de janeiro de 2022, dia de sua posse como prefeito de Araxá (foto: Redes Sociais/Divulgação) A prefeitura Municipal de Araxá, no interior de Minas, informou que a mãe do prefeito Robson Magela, Eunice Maria da Silva, de 67 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira (14/4).

O velório acontece entre o meio dia e 16h no Velório Municipal São João Batista e, logo em seguida, é o sepultamento de Eunice no Cemitério Municipal São João Batista.

Nota de pesar da Prefeitura Municipal de Araxá “A Prefeitura Municipal de Araxá comunica, com profundo pesar, o falecimento da Sra. Eunice Maria da Silva, mãe do prefeito Robson Magela, ocorrido nesta quinta-feira, 14 de abril.



O Município expressa os pêsames à família e informa que o velório ocorrerá das 12h às 16h no Velório Municipal São João Batista, em seguida com o sepultamento no Cemitério São João Batista”.

Nota de Pesar da Câmara Municipal de Araxá “O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, registra pesar pelo falecimento de dona Eunice Maria da Silva, mãe do prefeito Robson Magela, ocorrido nesta quinta-feira (14). Estendendo os sentimentos à toda família enlutada, especialmente aos filhos Robson, Márcia, Vera e Cidinha, netos e bisnetos”.

Confira na íntegra publicação do prefeito em suas redes sociais:

“Hoje me despeço da minha rainha, da minha primeira dama, do grande amor da minha vida, da minha amada mãe Eunice. Sabe, mãe, a senhora foi uma grande guerreira, não só por vencer os problemas de saúde que enfrentou no ano passado, mas também porque superou todas as dificuldades que a vida lhe impôs para criar a nossa família. Eu e as minhas irmãs tivemos muita sorte em ter uma mãe batalhadora, honesta, verdadeira e tão amorosa como a senhora que nos ensinou a ser gente. Eu sei que a senhora adorava esta foto e por isto eu a escolhi para este momento de despedida. Nós dois abraçadinhos no dia da minha posse como prefeito da nossa cidade. A senhora agora já está ao lado de Deus na companhia da minha irmã Daniela e do Vanildo. Aqui a saudade já dói demais no peito. Mãe, obrigado por tudo. Por me dar a vida, me amar, me ensinar, me corrigir, me apoiar, me consolar, enxugar minhas lágrimas, por sorrir comigo, dividir minhas alegrias, por ser uma avó tão amorosa com meus filhos, por ser a melhor mãe que uma pessoa poderia ter. Deus me abençoou em ser seu filho. Te amo eternamente, minha rainha. Descanse em paz, meu amor”.