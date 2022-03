Doria mantém pré-candidatura e critica polarização: 'Eleição de rejeitados'

Ex-governador de São Paulo, João Doria, mantem pré-candidatura à Presidência (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



Durante o discurso de renúncia ao governo de São Paulo, nesta quinta-feira (31/3), o agora ex-governador João Doria (PSDB) falou sobre sua possível candidatura à Presidência. Mais cedo, circulavam boatos de que o político desistiria da disputa, após uma pressão interna do partido.









Apesar disso, Doria manteve a pré-candidatura na tarde de hoje. “Pesquisas mostram que nem Bolsonaro, nem Lula, têm a confiança do brasileiro. Estamos numa eleição de rejeitados. A desaprovação de um e de outro é o que alimenta o voto de um e de outro. Agora, é a vez do voto ser a favor do Brasil”, afirmou Doria





No discurso, o pré-candidato diz que gostaria de mostrar que é possível uma terceira via no Brasil. “Com paz e condenando a corrupção e o mal trato do dinheiro público”, disse.





Doria também fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).





"Lutamos contra o governo negacionista do governo Bolsonaro. Agradeço aos pesquisadores do Butantan, que de São Paulo ajudaram a salvar milhões de vidas no Brasil”, disse. “Trouxemos a vacina e acreditamos que esse era o único movimento para voltar a normalidade e conseguimos superar a pandemia”, afirmou.





O ex-governador deixa o governo na mão do seu vice, Rodrigo Garcia. O PSDB pretende lançar o atual governador como candidato ao governo do estado neste ano.