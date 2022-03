Doria renuncia ao governo de SP e mantém pré-candidatura à Presidência

"Pesquisas mostram que nem Bolsonaro, nem Lula, tem a confiança do brasileiro", disse o ex-governador de São Paulo, João Doria (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (31/03), a renúncia ao cargo. O político ganhou as prévias do PSDB e é o pré-candidato do partido à Presidência nas eleições deste ano.





"Pesquisas mostram que nem Bolsonaro, nem Lula, tem a confiança do brasileiro. Estamos numa eleição de rejeitados. A desaprovação de um e de outro é o que alimenta o voto de um e de outro. Agora, é a vez do voto ser a favor do Brasil", afirmou Doria. "Vamos defender a democracia, a liberdade e o futuro do Brasil. Obrigada São Paulo por me dar a oportunidade de ser governador deste estado."









"Eu não costumo ler discursos. Mas hoje, excepcionalmente vou ler. Porque este tem um significado muito importante. Chego nesse dia com um sentimento de satisfação, realização e paz. Consegui honrar os compromissos com o governo de São Paulo", disse.





Emocionado, Doria relembrou a trajetória política. "Por três anos e três meses, trabalhei de graça e feliz", conta. "Tive coragem para tomar atitudes e encarar decisões", completou.





Em seguida, o ex-governador lembrou da ditadura militar no Brasil, que chegou ao fim há exatos 35 anos, e o exílio que seu pai foi condenado. Neste momento, o pré-candidato condenou os dias do governo militar. "Nunca mais", pontuou.





"Eu poderia ter ficado na arquibancada e nunca ter ido para o campo. Mas, assim, eu não honraria meu pai", disse o político. "Agradeço a população de São Paulo que acreditou no meu trabalho", continuou.





Ainda durante o discurso, Doria criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e elogiou a imprensa.





"Lutamos contra o governo negacionista do governo Bolsonaro. Agradeço aos pesquisadores do Butantan, que, de São Paulo, ajudaram a salvar milhões de vidas no Brasil", afirmou. "Trouxemos a vacina e acreditamos que esse era o único movimento para voltar a normalidade e conseguimos superar a pandemia".