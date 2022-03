Aécio Neves fala em 'terceira via' para Minas: 'Merece mais'

AM

Aécio Neves, deputado federal (foto: Redes Sociais/Reprodução) O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) gravou um vídeo, nesta quarta-feira (30/03), elogiando a atitude do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), de renunciar ao cargo para se colocar como possível nome da terceira via para a disputa eleitoral à Presidência.





Em seguida, Aécio compara a situação do Brasil com Minas Gerais e alega que o estado também precisa de um nome da terceira via.



"Minas Gerais merece mais. Merece uma terceira via, assim como o Brasil. E essa alternativa tem de vir do PSDB, porque temos experiência de gestão, quadros muito qualificados e coragem para tomar as decisões certas na hora certa", diz o deputado.





Aécio chega a citar os nomes do ex-deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) e Paulo Brandt (PSDB-MG).