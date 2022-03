'Não é compatível': nova secretária da Saúde vai deixar cargo no CRM-MG

Cláudia Navarro é funcionária pública aposentada e ex-presidente do CRM-MG (foto: Ramon Lisboa/EM/D. A Press)





nova secretária de Saúde de Belo Horizonte , Cláudia Navarro, declarou em entrevista ao Estado de Minas nesta quarta-feira (30/3) que vai oficializar a saída do cargo de conselheira do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) até amanhã.





"Acho que não é compatível, não só do ponto de vista filosófico, como também do prático. Não consigo ser conselheira e secretária da Saúde porque quando me proponho a assumir algum desafio, eu realmente me dedico ao máximo que posso", disse à reportagem.





Navarro, que foi também presidente do CRM-MG de 2018 a 2020, afirmou que o pedido para deixar o órgão já tinha sido comunicado à presidência e aos demais conselheiros.





Cláudia Navarro ainda consta no quadro de conselheiros do CRM-MG (foto: CRM-MG)

Experiência na rede pública

Cláudia é doutora em Reprodução Humana, especialista em Ginecologia e Obstetrícia e graduou-se pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





"Eu gostaria de dizer que sou uma funcionária pública, da rede municipal, que trabalhei em centro de saúde, na atenção secundária, no Hospital das Clínicas, sempre com o Sistema Único de Saúde (SUS). Me aposentei esse ano, mas tenho uma experiência enorme", ponderou a secretária.



Polêmica no CRM-MG





Na última segunda-feira (28/3), 40 entidades, coletivos e vereadores se manifestaram contra a presença de um membro do CRM-MG na chefia da Secretaria Municipal de Saúde após o nome da atual segunda vice-presidente, Fabiana Prado dos Santos Nogueira, ser especulado para a vaga.









De acordo com Navarro, a sua nomeação não aconteceu pelos cargos que ocupou no CRM-MG e ressaltou que os protestos não são contra ela.





"Acho que não existe nenhum questionamento da profissional Cláudia Navarro assumir o cargo. O questionamento era: 'O CRM está dentro da Secretaria? O CRM está assumindo a Secretaria?' Não. Quem está assumindo a Secretaria Municipal de Saúde hoje é uma profissional médica que trabalhou 30 anos numa linha de frente e que tem uma experiência enorme no SUS", destacou.





O CRM-MG declarou, em nota enviada ao Estado de Minas, que, neste momento, não vai se pronunciar sobre a carta e nem sobre a nomeação da ex-presidente da entidade.