João Doria, governador de SP, vence as prévias do PSDB à presidência

Doria, o vencedor das prévias tucanas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Alas distintas já miram convergência

O governador de São Paulo, João Doria, venceu, neste sábado (27/11), a disputa interna do PSDB pelo posto de pré-candidato do partido à presidência da República. Ele oteve 53,99% dos votos e derrotou Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus (AM) e ex-senador, também concorreu.O resultado das prévias tucanas foi anunciado por Bruno Araújo, presidente nacional da legenda, em um centro de convenções em Brasília (DF). Leite terminou com 44,66% dos votos. Virgílio, que, ao fim da apuração, disse publicamente, em tom descontraído, ter noção que entrou na disputa sabendo que tomaria uma "surra", alcançou 1,35%.A votação foi encerrada às 17h; o resultado saiu por volta das 18h50. Cerca de 45 mil filiados estavam aptos a votar, mas foram registrados aproximadamente 30 mil votos.O pleito foi iniciado no último domingo (21), mas problemas no aplicativo desenvolvido para o processo eleitoral fizeram o término do sufrágio ser adiado para este sábado. Os aptos a votar foram divididos em quatro grupos, de pesos diferentes em relação ao resultado final."Só corre risco quem inova. Só corre risco quem assume o pioneirismo. O PSDB assumiu o pioneirismo de ser o primeiro partido do Brasil a estabelecer, de forma interna, uma democracia. Antes de chegar ao pleito eleitoral, não são mais 'quatro' que definem, em uma mesa, o candidato. São milhares, em um processo de decisão democrática", disse Bruno Araújo, ao comentar os problemas que afetaram as prévias.A contenda interna tucana foi marcada por divergências e troca de farpas. Em Minas Gerais, o diretório do PSDB declarou apoio formal a Leite. Uma das poucas dissidências foi o deputado federal Domingos Sávio, que esteve ao lado de Doria.Agora, com o envelope aberto, os dois já garantem estar de olho nos diálogos com outras forças do mesmo campo político. Após o fechamento das urnas, Doria e Leite, que desde o início despontaram com protagonistas da eleição, elencaram temas similares, como prioridade: na ponta da língua, geração de empregos, combate à inflação e à fome, além das reformas econômicas."Faremos uma grande coalizão e união de partidos que queiram seguir na mesma linha. A partir de segunda-feira, aquele que vencer as prévias estará legitimado e, ao lado do presidente Bruno Araújo, poderá iniciar esse bom entendimento", assegurou Doria, em entrevista antes da divulgação do resultado.De mãos dadas ao adversário, Leite corroborou. "Aquecemos as baterias para entrar em campo em um processo eleitoral que, a gente sabe, vai ser renhido. Mas estaremos juntos, porque estamos em um mesmo lado, a favor da população, para enfrentar os problemas do Brasil".Segundo o gaúcho, o acirramento que marcou a disputa é típico das prévias. "Só o PSDB promoveu debate. Só o PSDB está promovendo prévias. Fizemos isso publicamente, diante dos nossos filiados. Não fizemos em uma sala, para um pequeno grupo. Fizemos diante da população", sustentou.