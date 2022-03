Bolsonaro sobre jovens: 'Garotada diz que vai votar em mim'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan Santos/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, nesta terça-feira (29/03), sobre a iniciativa realizada por artistas e influenciadores de incentivar jovens de 16 a 18 anos a tirarem o título de eleitor.









LEIA TAMBÉM: 'Menos uma bolsa': Anitta rebate críticas no Twitter após debochar do TSE O movimento começou depois que a cantora Anitta fez uma série de posts nas redes sociais sobre o assunto e pediu para que seus seguidores votassem contra o chefe do Executivo federal.





“Essa campanha aí dos 16 anos para votar: você vê a garotada dizendo que vai votar em mim. Agora, não mostra a cara dizendo que vai votar no cara”, disse Bolsonaro no “cercadinho” do Palácio da Alvorada.





Ao falar “o cara”, o presidente fez referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









A ação fez parte da resposta da classe artística ao pedido do partido do presidente, o PL, que entrou no Durante o último final de semana, no Festival LollaPalooza, diversos artistas incentivaram jovens a votar contra o presidente.A ação fez parte da resposta da classe artística ao pedido do partido do presidente, o PL, que entrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para impedir críticas ao atual chefe do Planalto durante as apresentações musicais.





A ação do partido bolsonarista foi vista como censura pela oposição. Cantores como Lulu Santos, Marina Senna, a banda Fresno, Djonga, Emicida, Rael, Criolo, Mano Brown e Ice Blue fizeram manifestações políticas durante os shows depois da proibição.





A banda Planet Hemp, que já foi presa por censura, fez um show incentivando os jovens a tirarem o título de eleitor. O cantor Marcelo D2, chegou a elogiar Lula durante o evento.



Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem preferência da maioria dos jovens entre 15 e 24 anos, segundo a última rodada da pesquisa Datafolha. No recorte por idade, o petista vence em todas as faixas etárias, mas tem maior vantagem - de 51% - entre os mais jovens. A menor é entre quem tem mais de 60 anos, de 39%.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 22% da preferência na faixa etária de 16 a 24 anos. O grupo que mais apoia o atual chefe do Executivo é formado por quem tem mais de 45 anos, 29%. Ciro Gomes (PDT) e Sérgio Moro (Podemos) empatam na faixa mais jovem, com 6%, e têm dois pontos porcentuais de diferença em todas as outras, o que os mantêm em empate técnico pela margem de erro.