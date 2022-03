Moro sobre troca de presidente da Petrobras: 'cortina de fumaça'

Moro critica decisão de Bolsonaro em trocar o presidente da Petrobras (foto: Podemos/Reprodução ) Sérgio Moro criticou, no Twitter, a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) em mudar o presidente da Petrobras . “A troca de mais um Presidente da Petrobras é uma cortina de fumaça para o preço elevado dos combustíveis”, escreveu nesta terça-feira (29/3).









Agora, a demissão do General Joaquim Silva e Luna da liderança da empresa trouxe de volta para os holofotes da internet a pauta da Petrobras. “Factóides e instabilidade nada resolvem”, provoca Moro.





“A resposta para as dificuldades dos brasileiros está na volta do crescimento econômico, com inflação controlada e juros baixos”, acrescenta o ex-ministro. Até o momento, Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto.

Demissão









A decisão foi tomada em meio a escalada do preço dos combustíveis no país, A saída do general Joaquim Silva e Luna do cargo de presidente da Petrobras foi comunicada nesta segunda-feira (28/3).A decisão foi tomada em meio a escalada do preço dos combustíveis no país, fato que motivou um desgaste entre a presidência da República e o comando da empresa





O militar foi o segundo presidente da empresa sob o governo de Bolsonaro e havia assumido o cargo em abril de 2021.