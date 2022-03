Bruna Torlay chama Bolsonaro de 'idiota sem base política' e é atacada

Bruna Torlay, ex-comentarista da Jovem Pan (foto: Jovem Pan/Reprodução)



A comentarista de direita Bruna Torlay, ex-Jovem Pan, teve um áudio vazado nas redes sociais onde ela insulta o presidente Jair Bolsonaro (PL) e critica as últimas ações do chefe do Executivo federal em meio à guerra entre Russia e Ucrânia.

Nas redes, Bruna está sendo “cancelada” pelos apoiadores do presidente.





“É claro que a visita tem a ver com fertilizantes… mas olha como é engraçado, já estava me preparando. Naquela semana que o Bolsonaro foi para Rússia, ele falou aquela ‘merda’ de que o Putin era conservador. Não sei para que ele falou isso. Depois você me explica porque ele disse isso. Porque assim… ele vai para Rússia para fazer uma visita de fertilizantes sabendo que o cara é uma ‘bosta de comunista’ não sei porque ele tem que ir naquele cercadinho falar que o Putin é um dos nossos”, diz a comentarista no aúdio.

Bruna Torlay, ex-Jovem Pan, sendo cancelada pela extrema-direita por falar o que pensa do Bolsonaro e quem defende em áudio vazado.



Tem coisa que ela diz aí que eu não ouso reproduzir em texto porque a conta cai. pic.twitter.com/oAh8Iak1KU %u2014 JaIrme's Elections Race (@jairmearrependi) March 1, 2022

No aúdio, Bruna segue criticando as ações de Bolsonaro. “Eu devo estar burra hoje. Porque não entendo mais nada. Se vai falar de conservante porque tem que falar que ele é conservador para ‘base retardada’ ficar repetindo igual ‘débil mental’?”, alfinetou.





Em seguida, Bruna diz que foi chamada de “traidora” pela base eleitoral de Bolsonaro, porque afirmou que Putin não era conservador. “Eu nem tinha visto que o Bolsonaro tinha feito essa estupidez de falar que o Putin era conservador, ele é um ‘bosta’ que não tem cultura política”, diz a comentárista.





"Aí a base vem me xingar? Sendo que eu tava falando uma coisa certa? Porque o Bolsonaro é um ‘débil mental’? Você quer apoiar ele? Cê quer apoiar esse ‘débil mental’? Falar que eu estou emocional porque o ‘débil mental’ está destruindo o trabalho de renascimento da esquerda no Brasil? Pô, Alex, cê vai me desculpar, mas não dá né”, finaliza.





Professora de Filosofia, Bruna é diretora da revista Esmeril. Ela estava na Jovem Pan News desde a estreia do canal na televisão, no fim de outubro do ano passado, mas acabou sendo demitida em fevereiro.