Procuradoria Geral do Município demonstrou que a decisão não encontrava-se descumprida (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Ministério Público Estadual encaminhou ofício ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais recomendando o arquivamento de procedimento investigatório envolvendo o prefeito Alexandre Kalil em que ele era acusado de crime de desobediência por, supostamente, ter descumprido decisão judicial que determinava a adoção de providências cabíveis para solução do deslizamento de encosta na Rua Flor de Liz, no bairro Mirante do Tupi.