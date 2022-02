Pesquisa: brasileiro tende a ter postura conservadora sobre temas polêmicos

Liberação do porte de armas é repudiada por 62% contra 36% favoráveis (foto: Pixabay/Reprodução)



De acordo com o levantamento, a maioria (59%) é contra a legalização do aborto, e 29% são favoráveis. São contra a liberação das drogas 75% dos entrevistados e outros 22% são favoráveis.





Além disso, a maioria também apoia a redução da maioridade penal, 72% contra 24%.





Já a liberação do porte de armas, agenda defendida por políticos conservadores, é repudiada por 62% contra 36% favoráveis.





Ainda segundo a pesquisa, ao ser questionados sobre a pena de morte, os brasileiros tendem a ter opiniões mais equilibradas, 53% são contrários e 43% favoráveis.

O levantamento também apurou que a sociedade apoia a realização de plebiscitos para definir temas controversos.





A pesquisa

Esta edição da pesquisa Ipespe foi realizada por telefone com 1.000 entrevistados entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2022, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país.

A margem de erro máxima estipulada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05015/2022.