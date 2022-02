Governo troca diretor-geral da Polícia Federal

AM

Márcio Nunes de Oliveira (foto: MJSP/Reprodução) O governo federal trocou, nesta sexta-feira (25/2), o diretor da Polícia Federal. Agora, o delegado Márcio Nunes de Oliveira vai assumir o cargo no lugar de Paulo Maiurino, que estava na função desde abril do ano passado.

Nunes atuava como secretário-executivo do Ministério da Justiça, número 2 na hierarquia da Pasta. A mudança no comando da PF foi publicada no "Diário Oficial da União" e foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.





Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, publicou a notícia.

"Hoje convidei o Dr Paulo Maiurino para assumir a relevante função de secretário da SENAD no @justicagovbr. Em seu lugar, na PF, assume o Dr. Márcio Nunes que, como secretário-executivo do @JusticaGovBR, nos deixa um grande legado", publicou.

Márcio Nunes de Oliveira foi professor na Academia Nacional de Polícia e superintendente regional da PF no Distrito Federal de 2018 a 2021. Ele também foi chefe do Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas e chefe da Divisão de Operações de Repressão a Entorpecentes da PF.