Brasil vai apoiar a resolução contra Rússia, mas voto gera expectativa

Decisão será tomada nesta sexta-feira, às 15h (17h, no horário de Brasília), em Nova York (foto: Alan Santos/PR) O Conselho de Segurança da ONU atrai os olhares de todo o mundo nesta sexta-feira (25/2), quando será apresentada e votada resolução condenando a invasão russa à Ucrânia . O Brasil vai apoiar o texto dos Estados Unidos e da Albânia, mas o teor do voto ainda gera expectativa.

A expectativa, no entanto, continua em torno do teor do voto, já que o embaixador brasileiro no Conselho de Segurança, Ronaldo Costa Filho, terá de se justificar ao apresentar o posicionamento do Brasil.

Enquanto diplomatas e até mesmo a tradição brasileira apontam para uma declaração técnica, condenando o descumprimento russo à Carta das Nações Unidas, a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL) faz com que o voto seja cercado de expectativa.

A resolução de americanos e albaneses deve ser apresentada às 15h de hoje, horário de Nova York - 17h, no horário de Brasília. O texto é aprovado com no mínimo 9 votos dos 15 integrantes do conselho (leia mais abaixo). No entanto, como membro permanente, a Rússia tem o poder de veto.

O órgão é formado por 15 nações, sendo 5 países permanentes (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e China), e dez outros eleitos para mandatos de dois anos.





Para o biênio de 2022 e 2023, foram escolhidos Brasil, Albânia, Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Quênia, México e Noruega.





Os países permanentes possuem o poder do veto, que bloqueia a aceitação de projetos processuais, mesmo que tenha apoio internacional.

