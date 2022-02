Lula repudia ataque russo e ironiza encontro de Bolsonaro com Putin

Lula ironizou viagem de Bolsonaro à Rússia e recomendou visita do presidente à Ucrânia para "resolver o problema lá" (foto: Ed Alves/CB)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repudiou, na manhã desta quinta-feira (24/2), o ataque russo contra a Ucrânia e defendeu que a discussão deveria ter ocorrido em "uma mesa de negociação".

"É lamentável que, na segunda década do século 21, a gente tenha países tentando resolver suas diferenças, sejam territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, de tiros, de ataques, quando deveria ter sido resolvido numa mesa de negociação. Acho que ninguém pode concordar com guerra e a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. E é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia", apontou Lula, durante entrevista à Rádio Supra FM, do entorno do Distrito Federal.

"É importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada, a não ser destruição, desemprego, desespero, fome. O ser humano tem que tomar juízo resolver suas divergências em uma mesa de negociação, nunca em um campo de batalha", completou.

O ex-presidente também criticou a ONU por não ter agido com maior representatividade na questão.

"Eu acho que é importante a gente repudiar mais uma guerra no século 21, coisa desnecessária que poderia ter sido resolvida se a ONU tivesse mais representatividade, mais força para evitar. Não adianta o secretário-geral da ONU ir para televisão lamentar. O que era importante era que a ONU tivesse agido sistematicamente diuturnamente para evitar que acontecesse".

O petista aproveitou para ironizar a viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorrida na semana passada para encontro com o presidente Vladimir Putin e disse que seria "importante mandar ele lá para Ucrânia para ver se ele consegue resolver o problema lá".

"Parece até uma piada, o Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz e agora eu acho que é importante mandar ele lá para Ucrânia para ver se ele consegue resolver o problema lá. Como o Bolsonaro adora contar mentira, fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão, ou seja, até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer lá."