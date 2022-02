Ministro do TCU, Anastasia evita falar sobre recuperação fiscal de Minas

AM

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), senador Antonio Anastasia (PSD-MG). (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Recém empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o ex-governador Antonio Anastasia evitou falar sobre recuperação fiscal do estado durante visita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta sexta-feira (11/2).

Durante coletiva de imprensa, o novo ministro foi questionado sobre a situação de apreciação do projeto que permite adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).





Em resposta, Anastasia disse que não pode se manifestar sobre o assunto. "Minha função (no TCU) não permite", afirmou.



Ele também evitou detalhar os assuntos que foram tratados na reunião. Segundo o ex-senador, a agenda tratou apenas de uma visita de cortesia dele e de Silveira, ambos em novas posições, ao presidente do Legislativo mineiro.





Recém-empossado, o senador Alexandre Silveira comemorou a importância de Minas Gerais no Congresso Nacional, com Rodrigo Pacheco (PSD) na presidência do Senado.





“É importante ressaltar a importância de Minas, hoje, no Congresso Nacional, liderado pelo presidente Rodrigo Pacheco. Tivemos grandes conquistas no último ano”, disse.