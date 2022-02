Câmara de Brumadinho abre processo de impeachment do prefeito Nenen da Asa

Nenen da Asa, do PV, está no terceiro mandato como prefeito de Brumadinho (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

Rivais em 2012 e quase oponentes na última eleição

Vereadores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acataram hoje (10/2) denúncia que pode resultar na cassação do mandato do prefeito Avimar Barcelos (PV), popularmente chamado de Nenen da Asa. Ele é acusado de conceder privilégios a seus irmãos, funcionários públicos do município. A Câmara Municipal instaurou Comissão Processante para apurar possíveis irregularidades.A previsão é de que as investigações em torno de Nenen da Asa durem até 90 dias. A denúncia foi apresentada por Breno Carone (MDB) , ex-vice prefeito brumadinhense. Na peça enviada aos parlamentares, Carone afirma que o prefeito não respeitou o decoro inerente ao cargo e faltou com a dignidade.Segundo ele, houve desrespeito às leis da cidade e danos aos cofres públicos. O denunciante afirma que Nenen da Asa concedeu regime especial de trabalho e aumento de salário a uma de suas irmãs, professora da rede municipal de ensino. Ele é acusado, ainda, de pagar horas extras a outra irmã, mesmo após redução de carga horária.Um irmão do chefe do Executivo local também é citado no texto. Carone afirma ter enviado à Câmara documentação provando que o homem recebe cerca de 100 horas extras ao mês - sem comprovar a execução das tarefas a ele delegadas."Todos [os irmãos de Nenen] são servidores municipais e, a despeito da imprescindibilidade de serem tratados da mesma forma que os demais indivíduos situados nas mesmas condições fático-jurídicas, não se constatou o cumprimento de tal obrigatoriedade normativa, em razão, como dito, da postura do denunciado", lê-se em trecho da acusação do emedebista.A Prefeitura de Brumadinho afirmou que o próprio prefeito orientou os vereadores aliados a ele a acatar a denúncia, por considerar que ela não tem embasamento legal e, por isso, não vai prosperar."O denunciante menciona diversas inverdades sobre três irmãos do Prefeito de Brumadinho, servidores públicos concursados desde a década de 1990, que exercem rotineira e legalmente as suas atividades junto às secretarias de Saúde e Educação e que sempre tiveram, assim como todos os demais servidores, os seus direitos trabalhistas respeitados por esta e pelas gestões anteriores", diz a gestão municipal.Breno Carone foi o vice-prefeito brumadinhense de 2012 a 2016, quando a cidade era chefiada por Antônio Brandão, também do MDB. Eles venceram justamente Nenen, que tentava a reeleição. No ano retrasado, após ter triunfado em 2016, o prefeito do PV conseguiu o terceiro mandato. Carone seria o candidato do MDB nas urnas, mas renunciou poucos dias antes do pleito em prol, justamente, de Brandão, que morreu no ano passado.Nenen, além de crer em motivações políticas, afirma que a denúncia é "rasa" e está baseada em documentos disponíveis no Portal da Transparência."Tudo com intuito de afastar o prefeito que foi democraticamente eleito por expressiva maioria dos votos para o exercício de seu terceiro mandato - o segundo consecutivo -, nas eleições de 2020, sem que se apresente um fato de especial gravidade e tipificado na forma da lei", afirma.Carone, por sua vez, pediu à Câmara Municipal que encaminhe a acusação também ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). "Estou recebendo novas denúncias que posteriormente serão entregues à Câmara de Vereadores, como dados que foram apagados do Portal da Transparência da Prefeitura, para investigação da Comissão Processante", garantiu.