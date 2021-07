PBH: Kalil nomeia ex-vice de Brumadinho para auxiliar articulações

Ex-vice-prefeito de Betim, Breno Carone mudou de cargo na Prefeitura de BH (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press)

Vice-prefeito de Brumadinho entre 2012 e 2016,é o novo secretário-adjunto de Governo da(PBH). A nomeação dele para o posto, assinada por Alexandre Kalil (PSD), consta na edição desta quinta-feira (1°/7) do Diário Oficial do Município.A secretaria de Governo é a pasta responsável por temas como a articulação do poder Executivo junto aos vereadores belo-horizontinos. Carone, pertencente aos quadros do MDB, será subordinado ao correligionário e ex-deputado estadual, que chefia a área.Para ocupar o novo cargo, o emedebista foi exonerado da função de assessor-chefe do departamento de Relações Internacionais. Breno Carone vai ocupar a vaga de Alberto Lage, que deixou o poder público na semana passada . Lage era componente do círculo de assessores mais próximos a Kalil.Em 2020, Carone participou de parte da campanha eleitoral emcomo candidato à chefia do poder Executivo local. No fim de outubro, poucas semanas antes do pleito, renunciou à disputa para dar lugar ao ex-prefeito Antônio Brandão.Brandão, no entanto, acabou em segundo lugar. Avlamir Barcelos (PV), o Nenen da Asa, conseguiu a reeleição.