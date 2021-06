Secretário-adjunto de Governo da Prefeitura de BH pede demissão

Prefeito Alexandre Kalil (PSD) exonerou, a pedido, um de seus mais próximos assessores (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Entrevista

O secretário-adjunto de Governo da(PBH), Alberto Lage, pediu para deixar o posto. A oficialização da saída dele do poder Executivo da cidade consta na edição deste sábado (26/6) do Diário Oficial do Município (DOM).Lage compunha a equipe do prefeito(PSD) desde a eleição de 2016, quando o ex-presidente do Atlético, então filiado ao PHS, venceu o pleito. Ele estava no quadro de assessores da gestão desde o primeiro ano de mandato.Para este segundo ciclo,passou a auxiliar a secretaria de Governo, chefiada pelo ex-deputado estadual Adalclever Lopes (MDB). A edição de junho da revista “piauí” traz longo texto sobre Kalil . Lage é citado no conteúdo, visto que é figura de confiança do prefeito.Nesta semana, Kalil foi sabatinado por jornalistas do Estado de Minas. Durante a conversa, ele falou sobre temas como a “guerra” por vacinas antiCOVID-19 , a possível participação na disputa pelo governo do estado em 2022 e a relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Assista à entrevista na íntegra: