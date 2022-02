CPI da COVID vai ao STF pressionar abertura de inquérito contra Bolsonaro

Randolfe Rodrigues, Omar Aziz e Renan Calheiros (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

A cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 no Senado entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, uma solicitação para que sejam adotadas medidas sobre dos pedidos de investigação após o relatório final do colegiado. Apresentado em outubro do ano passado, o documento indicou o indiciamento de 78 pessoas, entre elas, o presidente Jair Bolsonaro (PL).