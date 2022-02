Moro sobre Lula: 'Picanha e cerveja só na casa do PT'

AM

Ex-juiz Sergio Moro (foto: Mauro Pimentel/AFP) O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (10/2). Para Moro, Lula, rival dele nas eleições, está agindo como se fosse resolver todos os problemas do Brasil caso assuma o governo em 2023.

“O foco do nosso projeto agora, para deixar muito claro, é a volta do crescimento econômico. O Brasil não tem escapatória se a gente não voltar a crescer, mas, para a gente voltar a crescer, a gente tem que alinhar três coisas: seriedade, responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Não existe almoço grátis. Quando você ouve, por exemplo, o Lula, parece que dia 1º de janeiro de 2023 vai começar a chover picanha e jorrar cerveja da torneira”, afirmou.





De acordo com o ex-juiz da Lava-Jato, Lula quer “um cheque em branco para gastar como ele quiser”.





“Olha, se chover picanha, só vai chover picanha se for na casa dos membros do PT, porque não vai chover picanha para a população. A gente já conhece essa história, a gente já viu esse filme, e ele acaba numa recessão como a bomba que veio do PT de 2014 a 2016”, completou.