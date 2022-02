Bolsonaro: 'Nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil'

Jair Bolsonaro (PL) (foto: PR/REPRODUÇÃO) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (10/2) que o Brasil vive o que chamou de uma "ditadura da caneta", em referência ao Judiciário. Em tom enigmático, sem detalhar, disse ainda que "nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar". As declarações ocorreram durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.





"Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela, em outros países, de uma ditadura que vem pelas canetas. Qual é a diferença? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Eu acredito em Deus, mas nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil. Tenho certeza disso", disse o presidente.





O comentário do chefe do Executivo foi feito após um apoiador se oferecer para fazer uma oração para que Bolsonaro se curasse de sua obstrução intestinal, motivo que o levou a ficar internado no hospital no começo do ano. Não houve necessidade de cirurgia.