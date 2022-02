No Congresso, Fux lamenta pandemia e crise econômica

Luiz Fux discursa na Câmara dos Deputados (foto: Minervino Junior/D.A Press) Em discurso da cerimônia de abertura do ano Legislativo, nesta quarta-feira (2/2), o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou a gravidade da pandemia da covid-19 e citou a crise econômica que assola todo o país. O magistrado foi convidado a participar da solenidade, que começou às 16h e conta com a presença de autoridades de todos os poderes.





“A pandemia do vírus covid-19 tragicamente assolou mais de 5 milhões de vidas ao redor do mundo, ceifando 600 mil brasileiros. Concomitantemente, incontáveis famílias sofreram com os efeitos socioeconômicos dessa crise sanitária, passando a conviver com desemprego e carência de meios”, disse o presidente do STF.





Fux ainda ressaltou a importância da harmonia. “Imbuído de espírito cívico, sempre respeitando a separação de poderes e em nome do Poder Judiciário, congratulo a liderança dos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira na condução do Congresso Nacional, bem como desejo êxito aos integrantes do Parlamento brasileiro no exercício de suas nobres funções legislativas”, concluiu o magistrado.





Aras ausente

O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para a covid-19 nesta quarta-feira e, por isso, não vai participar do evento no Congresso Nacional. Ele está assintomático mas, por recomendação médica, ficará afastado do gabinete na Procuradoria-Geral da República (PGR) ao longo da semana, trabalhando de forma remota pelos próximos cinco dias.