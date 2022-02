Pacheco: é inadmissível que brasileiros passem fome no país do agronegócio

Pacheco discursa no plenário da Câmara dos Deputados (foto: Tv Senado/Reprodução) O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta quarta-feira (2/2), que é inadmissível que brasileiros passem fome no país do agronegócio. A declaração foi feita durante a cerimônia de abertura do ano legislativo de 2022 , no Congresso Nacional.





"Precisamos crescer. É inconcebível que pessoas passem fome no país com a maior produtividade agropecuária do mundo. É inconcebível que um país com tantas riquezas naturais esbarre em crises energéticas e hídricas por falta de planejamento", declarou.





Pacheco defendeu os projetos aprovados pelas Casas legislativas no atual mandato e lamentou as mortes por COVID no país.





"Conseguimos, com nossa atividade no ano passado, preparar o terreno para, este ano, termos meios para seguir enfrentando problemas como o desemprego, a ameaça da inflação, a desvalorização cambial, o preço dos combustíveis e, o pior de todos eles, a fome a miséria", disse.









Cotado para ser candidato do PSD à Presidência da República, Pacheco afirmou também que a defesa da democracia será "um desafio" neste ano. "É papel do Congresso Nacional buscar substituir a polarização pela união nacional em prol do bem comum", afirmou o senador.

"Das instituições da República, esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral; do eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news", declarou.

Além de Pacheco, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, estavam presentes na cerimônia.