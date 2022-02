Pesquisa: 50,2% dos eleitores consideram governo Bolsonaro ruim ou péssimo

Governo Bolsonaro tem índice de desaprovação maior que em novembro, aponta pesquisa (foto: Sefgio Lima/AFP)

Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa nesta quarta-feira (2/2) mostra que 41% dos eleitores ouvidos consideram a administração do governo de Jair Bolsonaro como péssima.

Houve um crescimento de 1,1 ponto percentual na rejeição em relação à pesquisa divulgada em novembro.

Para 21,2%, a administração do atual presidente é regular. Segundo 9,2% dos eleitores, o governo Bolsonaro é ruim. E 1% não soube ou não opinou.

Já o percentual de brasileiros que consideram o governo ótimo é de 11,5%. Para 16,1%, o mandato é considerado bom.

De acordo com os números, 37,2% dos eleitores aprovam a administração do governo federal. No mês passado, o percentual era de 38,3%.

Metodologia

O instituto ouviu 2.020 eleitores nas cinco regiões do país entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro. A margem de erro é 2% e o grau de confiança da pesquisa é de 95%.